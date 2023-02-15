На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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10.02.2023 145
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 21, 25 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена СБО;
- км 57, 84, ТрР км 22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, г. Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480, 485, 489, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, уборка снежных валов;
- ТРР км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 54 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, замена СБО;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 5-6 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
- км 169 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 170 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы с SF с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка и замена сигнальных столбиков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка и замена сигнальных столбиков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;
- км 18-19 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 1-12, 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочерёдно.