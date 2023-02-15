В Петербурге водитель грузовика сбил ребенка и скрылся с места ДТП — видео

У ребенка зафиксирован ушиб голени и сотрясение мозга. Водитель заявил, что не увидел маленького пешехода.

Грузовик сбил ученика второго класса переходе на Васильевском и уехал с места ДТП. У мальчика диагностировали ушиб левой голени и сотрясение мозга. Сейчас ребенок находится в состоянии средней тяжести в детской горбольнице №2.

Водителя большегруза уже нашли. Правоохранителям он заявил, что не увидел школьника на дороге и поэтому уехал. Сейчас на него составили административный протокол.

Видео оказалось в распоряжении Mash на Мойке.