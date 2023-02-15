В Петербурге мигрантов, устроивших драку в автобусе, выдворят из страны

Двое нелегалов набросились на 21-летнего петербуржца прямо в автобусе. Теперь дебоширы отправятся на родину.
Как передает Телеграм-канал Петербургская полиция, двое уроженцев ближайшего зарубежья устроили драку с молодым человеком в общественном транспорте. Инцидент произошел 12 февраля. Пострадавший после потасовки был госпитализирован.
Нападавшие уже задержаны. Выяснилось, что в России они находятся незаконно. дебоширы будут выдворены из страны в ближайшее время.
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