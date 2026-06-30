В Петербурге на Дворцовой набережной с 1 июля начнется следующий этап ремонтных работ, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Ограничения для транспорта и пешеходов будут действовать до 31 августа на участке от пристани «Эрмитаж» до Дворцового моста. При этом для пешеходов сохранят безопасный проход вдоль зоны проведения работ.

График ремонта составлен с учетом высокой посещаемости Дворцовой набережной в летний сезон. Причалы речного транспорта останутся доступными для пассажиров на протяжении всего периода работ.

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Основные работы на участке от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани уже завершены. Заключительный этап ремонта запланирован на осень - с 1 сентября по 15 октября. Он охватит участок от Дворцовой пристани до пристани «Эрмитаж».