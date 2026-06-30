Мужчину задержали в Тихвинском районе по подозрению в убийстве 42-летнего знакомого на лестничной площадке между первым и вторым этажами жилого дома в поселке Красава.
По версии следствия, 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своему знакомому множественные удары ножом в область жизненно важных органов. От полученных ранений потерпевший скончался.
Заведено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Дворцовую набережную в Петербурге частично перекроют на ремонт до конца лета
В Петербурге на Дворцовой набережной с 1 июля начнется следующий этап ремонтных работ, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».
Ограничения для транспорта и пешеходов будут действовать до 31 августа на участке от пристани «Эрмитаж» до Дворцового моста. При этом для пешеходов сохранят безопасный проход вдоль зоны проведения работ.
График ремонта составлен с учетом высокой посещаемости Дворцовой набережной в летний сезон. Причалы речного транспорта останутся доступными для пассажиров на протяжении всего периода работ.
В июле вступают в силу несколько новых законов, направленных, в частности, на противодействие мошенникам и усиление контроля за мигрантами. Об этом со...
29.06.2026
235
Основные работы на участке от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани уже завершены. Заключительный этап ремонта запланирован на осень - с 1 сентября по 15 октября. Он охватит участок от Дворцовой пристани до пристани «Эрмитаж».