Не обошел вниманием он и драгоценности.

По данным пресс-службы городской прокуратуры, ЧП случилось летом минувшего года. В июле житель Северной столицы разбил окно и вломился в квартиру дома в Альпийском переулке.

Оказавшись внутри, злоумышленник не растерялся — сразу сложил в пакет шкатулку с драгоценностями, мобильные, музыкальные колонки и алкоголь. Итого ущерб составил 26 тысяч рублей. После петербуржец сбежал через балкон, однако это его не спасло — вора вычислили. Последующие пять лет и шесть месяцев он проведет в тюрьме.