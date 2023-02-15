В Ленинградской области наградили отличившихся земляков

Сегодня, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, награды нашли своих героев

В Выборге, на митинге у сквера Мужества, посвященном годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана, двум выборжанам – участникам специальной военной операции были вручены Орден Мужества и медаль «За отвагу».

В Сланцах отличившимся членам Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций были вручены памятные медали за военно-патриотическое воспитание молодого поколения.

Вам будет интересно Александр Дрозденко Вместе с тихвинцами возложили цветы к городскому мемориалу Глава Ленобласти принял участие в торжественно-траурном митинге «Не ради славы и наград…», посвящённом 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Напомним,... 15.02.2023 28

Напомним, что сегодня, 15 февраля, в России отмечается памятна дата, посвященная нашим соотечественникам, отдавшим свою жизнь, защищая интересы своей Родины за ее пределами. Как уже многие успели догадаться, приурочена эта дата ко дню вывода советских войск из Афганистана. Между тем, боевые действия, в которых участвовали россияне за рубежом, не ограничиваются вышеупомянутой 10-летней войной.