Александр Дрозденко познакомился с библиотекой будущего в Тихвине

Глава Ленобласти не только осмотрел пространство для чтения, общения и самореализации, но получил символический читательский билет.

«Очень уютно и душевно у вас, видно, что детям приятно сюда приходить. Для Тихвина — это современный и комфортный центр досуга и общения, который задает новый стандарт работы всех культурных учреждений»,- отметил глава 47 региона.

После осмотра книгохранилища и беседы с юными посетителями губернатору был вручён почетный читательский билет.

Напомним, что библиотека, открывшая свои двери читателям ещё в 2015 году, стала победителем конкурсного отбора Министерства культуры РФ, проводимого в рамках нацпроекта «Культура». Благодаря победе в конкурсе из федерального бюджета Ленобласти учреждению было выделено 5 млн рублей на модернизацию. В 2020 году обновленное пространство распахнуло свои двери читателям. Теперь же новый образ библиотеки «Тэффи» — культурный и интеллектуальный центр.

В Ленобласти по нацпроекту «Культура» модернизированы шесть модельных библиотек: в Тосненском, Тихвинском, Сланцевском районах, Сосновом Бору.