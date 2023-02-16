Поставки «Виагры» в Россию остановились

Как сообщат в Минпромторге, американская биофармацевтическая компания «Виатрис» приостановила поставки препарата «Виагра» в форме таблеток.

Его производство не локализовано в России. Однако технологическая возможность создания препаратов с таким же действующим веществом в стране обеспечена. По словам представителей ведомства, у «Виагры» главное действующее вещество – силденафил.

В государственном реестре лекарственных средств можно есть десятки лекарств с силденафилом. Самыми популярными препаратами оказались «Сиалис» от Eli Lilly и «Виагра» от Pfizer.

Спрос на препараты для повышения потенции вырос на 43 % с июля 2021 года по январь 2022 год. Общие траты россиян на эти средства составили 2,5 миллиарда рублей. Больше всего продажи препаратов увеличились в Краснодарском крае (на 76 %), Московской области (на 43 %) и Москве (на 25 %).