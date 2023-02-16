«Парта Героя» в честь погибшего в Афганистане ленинградца появилась в школе Приозерского района

В школе поселка Петровское Приозерского района 15 февраля открыли «Парту героя». Она посвящена воину-интернационалисту из Ленинградской области Геннадию Лушникову, который погиб в 1982 году в Афганистане.

Геннадий Лушников родился в деревенской семье. Он был единственным сыном Анатолия Ивановича и Валентины Демидовны – рабочих госплемзавода «Петровский». В октябре 1980 года был призван в армию.

С апреля 1981 года служил Афганистане. Геннадий Анатольевич участвовал в 35 боевых операциях и погиб 27 августа 1982 года. За мужество и отвагу посмертно награжден орденом Красной Звезды.