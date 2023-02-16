Экс-помощник президента рассказал, когда отношения России и Запада нормализуются

Владислав Сурков считает, что улучшение отношений между Россией и странами Запада может произойти в обозримом будущем.

На вопрос руководителя научного совета Центра политконъюнктуры Алексея Чеснакова о том, будут ли налажены отношения РФ и Запада, бывший помощник президента Сурков ответил утвердительно. Об этом стало известно агентству РИА Новости.