Экс-помощник президента рассказал, когда отношения России и Запада нормализуются

Автор: Анастасия Щербакова
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Владислав Сурков считает, что улучшение отношений между Россией и странами Запада может произойти в обозримом будущем.

На вопрос руководителя научного совета Центра политконъюнктуры Алексея Чеснакова о том, будут ли налажены отношения РФ и Запада, бывший помощник президента Сурков ответил утвердительно. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

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