На Ленобласть идет новый циклон. Он принесет снег и густые облака  

Как сообщает ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, в Ленинградской области 16 февраля погоду сформирует приближающийся с запада атмосферный фронт.

В регионе будет облачно, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха составит -3… +2 °C. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.