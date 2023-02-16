На Ленобласть идет новый циклон. Он принесет снег и густые облака  

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, в Ленинградской области 16 февраля погоду сформирует приближающийся с запада атмосферный фронт.  

В регионе будет облачно, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха составит -3… +2 °C. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

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