Блокадница скончалась после ванны с кипятком из-за потекшего крана в Петербурге

В квартире дома на Штурманской улице в Санкт-Петербурге сломался смеситель. Соседи снизу сообщили в экстренные службы, что с потолка в ванной и кухне течет вода.

Квартиру открыли ключами, которые были у соседей. Проживавшая в ней 94-летняя женщина получила ожоги третей степени, несовместимые с жизнью. Тело передали скорой помощи.

Прибывший на место мастер обнаружил, что у пожилой пенсионерки вырвало кран со смесителем.