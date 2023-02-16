Блокадница скончалась после ванны с кипятком из-за потекшего крана в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В квартире дома на Штурманской улице в Санкт-Петербурге сломался смеситель. Соседи снизу сообщили в экстренные службы, что с потолка в ванной и кухне течет вода.

Квартиру открыли ключами, которые были у соседей. Проживавшая в ней 94-летняя женщина получила ожоги третей степени, несовместимые с жизнью. Тело передали скорой помощи.

Прибывший на место мастер обнаружил, что у пожилой пенсионерки вырвало кран со смесителем.

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17.11.2022 8119
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