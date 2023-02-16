«Молодёжка ОНФ» Ленобласти и Петербурга собирает и отправляет гуманитарный груз в зону СВО

Партия гуманитарной помощи собрана по инициативе активиста Общероссийского Народного Фронта, чей отец мобилизован для участия в СВО

Волонтеры заказали 100 комплектов теплой сменной экипировки для бойцов, призванных из 47 и 78 регионов. Кроме этого, в гуманитарный груз войдут 6 печек, 2 дизельных генератора, ремкомплект для автомобилей, медикаменты и сладости.

Гуманитарную помощь в зону СВО также отвезут активисты «Молодёжки ОНФ». Поведет машину ― уроженец Выборгского района, топливо предоставили неравнодушные жители Тихвина и Гатчины.

Вам будет интересно Ленинградские штабы МыВместе продолжают сбор помощи бойцам в зоне СВО Передвижная баня, противодронные ружья, посылки и открытки ― далеко не полный список того, что отправлено в зону СВО Жители Подпорожского района... 15.02.2023 67

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.