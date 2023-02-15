Ленинградские штабы МыВместе продолжают сбор помощи бойцам в зоне СВО

Передвижная баня, противодронные ружья, посылки и открытки ― далеко не полный список того, что отправлено в зону СВО

Жители Подпорожского района собрали средства и закупили для бойцов ружье, электроинструменты, продукты и передвижную баню. Районный штаб Кировского района передал на фронт фуру с гуманитарной помощью.

Фонд «Ленинградский рубеж» отправляет на передовую оборудование и технику. Ленинградский областной союз потребительских обществ направил эшелон с гуманитарной помощью.

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Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.