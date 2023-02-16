Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 16 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS», три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также склад с боеприпасами ВСУ.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении уничтожены самоходная гаубица «Акация» и гаубица «Мста-Б», поражены четыре склада боеприпасов.

Сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.