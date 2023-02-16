Сын Жириновского был арестован в центре Москвы

Родственник политика получил 15 суток за мелкое хулиганство.

Сын политика Владимира Жириновского, умершего в прошлом году, Олег Эйдельштейн арестован на 15 суток за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти — передает 16 февраля РИА Новости.

Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы, который постановил назначить задержанному наказание в виде ареста на 15 суток по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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