Религиозные и общественные организации Ленобласти объединили свои усилия

Религиозные и общественные организации Ленобласти объединили усилия для социальных проектов в период спецоперации.

О важности объединения сил заявил губернатор Ленинградской области рассказал на круглом столе «Традиционные религии России в духовной парадигме национальной безопасности». Он также подчеркнул важность консолидации сил на основе традиционных ценностей в период непростых времен.

«В Ленинградской области с первых дней спецоперации создана Межнациональная патриотическая платформа #Vсе_кто_Zа, объединяющая всех желающих оказывать любую помощь вооруженным силам России и поддержать мирных жителей. В проекте активное участие приняли епархии Русской Православной Церкви, представители духовного управления мусульман и представители буддистской общины региона», – напомнил Александр Дрозденко.

Круглый стол, организованный по решению Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, обсуждал вопросы деятельности представителей религиозных организаций Российской Федерации в период специальной операции.