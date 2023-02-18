На Финском заливе пришлось поработать спасателям

Со льда эвакуировали сотню безрассудных рыбаков.
МЧС призывает горожан воздержаться от выхода на смертельно опасный лёд водоёмов.
В Петербурге, несмотря на все предупреждения, нашлись смельчаки, готовые ради улова рискнуть собственной жизнью — сообщает 78.ru.
Днём спасатели эвакуировали со льда Финского залива в Кронштадтском районе на берег около 100 любителей подледного лова, которым грозила опасность.
Сумма штрафа за выход на лёд составляет от 1 до 5 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю.