Стало известно, где на 19 февраля зафиксированы 282 случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 282 человек.
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14.04.2022 2827
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Большая Вруда (+1), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+4).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+25), Кудрово (+11), Янино-1 (+3), Разметелево (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+28), Кузьмоловский (+6), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+8), Старая (+6), Бугры (+2), пгт. им. Свердлова (+7), Павлово (+1), Рахья (+1), Куйвози (+1), Кальтино (+1), Тавры (+1), Озерки (+1), Кошкино (+1), СНТ Холмы (+1).
- Выборгский район: Выборг (+25), Глебычево (+1), Первомайское (+3), Рощино (+3), Советский (+1), Светогорск (+1), Поляны (+2), Каменногорск (+2), Соколинское (+3), Семиозерье (+1), Вещево (+1), Михалёво (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+7), Никольское (+2), Батово (+1), Коммунар (+1), Белогорка (+2), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Семрино (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Кириши (+11).
- Кировский район: Павлово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Имоченицы (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Виллози (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Дзержинского (+2).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+2), Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Кузнечное (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+10), Старополье (+2), Выскатка (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+32), Березовик (+1), Горка (+1), Мехбаза (+2), Подборье (+1).
- Тосненский район: Тосно (+5), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+1).