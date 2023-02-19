В 2023 году 15 рыбаков провалилась под лед в Ленобласти

С начала 2023 года на водных объектах Ленинградской области зарегистрировано шесть происшествий. Среди них: четыре отрыва льдин с людьми и два провала под лед. Пострадавших спасали в том числе с применением авиации.

Во всех случаях гибели людей благодаря профессиональным и своевременным действиям спасателей удалось избежать.

Специалисты напоминают, что выход на лед небезопасен, а в местах, где это запрещено, в соответствии с областным Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в 1000-5000 рублей.