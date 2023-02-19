У сотрудника «Газпрома» угнали внедорожник за 4 млн рублей в Гатчине

В полицию Гатчинского района 17 февраля обратился 57-летний сотрудник «Газпрома» из Гатчины. У него угнали Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска.
Иномарка была припаркована возле пятиэтажного дома на проспекте 25-го Января. Материальный ущерб автовладельца составил 4 млн рублей.
По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed...
26.12.2022 2006