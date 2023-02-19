У сотрудника «Газпрома» угнали внедорожник за 4 млн рублей в Гатчине

В полицию Гатчинского района 17 февраля обратился 57-летний сотрудник «Газпрома» из Гатчины. У него угнали Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска.

Иномарка была припаркована возле пятиэтажного дома на проспекте 25-го Января. Материальный ущерб автовладельца составил 4 млн рублей.

По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.