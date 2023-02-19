Иномарку тушили на парковке во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 17 февраля в 23:25 поступило сообщение о пожаре на 21-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе. На место выехали дежурные смены 101 и 102 пожарных частей: восемь человек и две спецмашины.

Возгорание ликвидировано к 00:03, пострадавших нет.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняет отдел надзора и профилактики МЧС Всеволожского района.

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24.05.2022 1802
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