Дорожники продолжают расширение до шести полос «Скандинавии» в Выборгском районе

На 34 километрах от Кирилловского до обхода Выборга дорожники расширяют трассу и одновременно возводят 11 искусственных сооружений

Для безопасности пешеходов строятся четыре надземных перехода: около поста ДПС, СНТ «Ручьи» и поселков Черкасово, Кирилловское и Толоконниково, СНТ «Восход», а также новые развязки около поселков Черкасово, Смирново, Лейпясуо, региональными дорогами Огоньки – Стрельцово – Толоконниково, Моховое – Ключевое разведут транспортные потоки, ускорив проезд.

На сегодняшний день шестиполосным стал весь участок «Скандинавии» от Петербурга до Кирилловского, отрезок от Цвелодубово до Кирилловского был запущен прошлой осенью. Ремонт прошел в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В числе самых протяжённых — ремонт почти 20 километров между Морозовкой и Щеглово во Всеволожском районе, 17 — между Кикерино и Вырой, 10 — между Лугой и поворотом на деревню Наволок и другие.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.