На послание президента Федеральному посланию приглашены участники спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Участники СВО послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом стало известно РИА Новости.

Он (состав гостей) достаточно традиционный. Естественно, это депутаты и сенаторы. Будут участники специальной военной операции, много других представителей, — поделился Песков.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля.

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18.02.2023 82
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