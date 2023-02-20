На послание президента Федеральному посланию приглашены участники спецоперации

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Участники СВО послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом стало известно РИА Новости.
Он (состав гостей) достаточно традиционный. Естественно, это депутаты и сенаторы. Будут участники специальной военной операции, много других представителей, — поделился Песков.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля.
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