В Лодейном Поле льготникам не предоставили субсидии на газификацию

Отказ связан исключительно с действиями недобросовестных компаний.

20 февраля на прямой линии с губернатором Ленинградской области жители Лодейного Поля пожаловались главе региона, что им отказали в получении субсидий на газификацию частных домов на улице Титова. Речь идет о компенсации средств, которые необходимы для прокладки сети, а также покупки газового котла и плиты.

В Ленинградской области граждане из льготной категории могут рассчитывать на субсидию до 200 тысяч рублей — сообщает LENTV24.

Людям сказали, что предоставление субсидий остановлено. Александр Дрозденко опроверг эту информацию. По его словам, субсидии запланированы на три года вперед и выдаваться будут.

Ранее стало известно, что в Госдуме призвали ввести административную ответственность за недопуск в квартиру газовщиков.