Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (20.02.2023 г.)

На данный момент ВС РФ ведут бои на основных направлениях: Красно-Лиманское, Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60-ти военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.

Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт», самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы Д-30. Также, в районе города Херсон поражён склад боеприпасов ВСУ.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8465 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что ракетный удар ВС РФ нарушил снабжения группировок ВСУ топливом.