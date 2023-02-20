Девочка сломала позвоночник на скалодроме в Петербурге

Следком начал проверку.

Ребенок сломал позвоночник в торговом центре на Коломяжском проспекте — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Семилетняя девочка сломала позвоночник на занятиях по скалолазанию. Инцидент произошел 11 февраля на скалодроме «ХлопТоп», который находится в ТЦ «Капитолий» на Коломяжском проспекте, 19/2. К врачам юная петербурженка обратилась вечером 19 февраля.

После случившегося следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка.

Врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом шейного позвонка. В состоянии средней степени тяжести девочку доставили в отделение травмы.

Ранее стало известно, что в Новгородской области найдено тело семилетнего мальчика.