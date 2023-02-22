«Тепло для героя»: жители Ленобласти собрали более 200 коробок гуманитарной помощи для бойцов

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти подвели итоги Всероссийской акции «Тепло для героя», которая проходила с 10 января по 16 февраля.

В рамках акции бойцам собрали около 700 вязаных изделий, а также множество писем и поделок. Всего в центры гуманитарной помощи партии «Единая Россия» было передано 200 коробок гумпомощи.

В ближайшее время их отправят военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

«Тепло для героя»: жители Ленобласти собрали более 200 коробок гуманитарной помощи для бойцов Тепло для героя, СВО, Ленобласть, гуманитарная помощь
«Тепло для героя»: жители Ленобласти собрали более 200 коробок гуманитарной помощи для бойцов Тепло для героя, СВО, Ленобласть, гуманитарная помощь
«Тепло для героя»: жители Ленобласти собрали более 200 коробок гуманитарной помощи для бойцов Тепло для героя, СВО, Ленобласть, гуманитарная помощь
Фото: "Единая Россия"
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