«Тепло для героя»: жители Ленобласти собрали более 200 коробок гуманитарной помощи для бойцов

В Ленобласти подвели итоги Всероссийской акции «Тепло для героя», которая проходила с 10 января по 16 февраля.

В рамках акции бойцам собрали около 700 вязаных изделий, а также множество писем и поделок. Всего в центры гуманитарной помощи партии «Единая Россия» было передано 200 коробок гумпомощи.

В ближайшее время их отправят военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Фото: "Единая Россия"