Задержано более трехсот человек.

Правоохранительные органы Турции расследуют случаи мародерства и нарушений технологий строительства после разрушительных землетрясений 6 февраля — сообщает 47news.

По подозрению в причастности к разрушению зданий, а также к нарушению зонирования в провинциях, пострадавших от землетрясений, арестованы 160 человек. Еще 181 человек был задержан по подозрениям в кражах, из них 28 арестованы. Всего речь идет о 351 преступлении.

В рамках расследования Генпрокуратура Турции подозревает в нарушении правил строительства 564 человека в 11 провинциях.

Напомним, два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Согласно последним данным, в Турции погибли 42 310 человек. 448 018 местных жителей были эвакуированы. В Сирии число погибших достигло 6 689 человек, еще 13 тысяч пострадали.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее стало известно, что перед недавним землетрясение в Турции заметили необъяснимую вспышку света в небе.