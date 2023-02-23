Стал известен список мероприятий, приуроченных к Дню защитника отечества

Piter.tv собрал события, которые будут проходить 23 февраля в городе на Неве.

В 13:00 в Эрмитаже пройдет просветительский концерт «Музыка русского парада». Зрители услышат военные марши России в исполнении духового оркестра Санкт-Петербургского музыкального училища имени М. П. Мусоргского.

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями подготовил большую программу мероприятий в Московском парке Победы. С 10 утра до 16 часов дня здесь можно попробовать полевую кухню и увидеть выездную выставку автомобильной техники, спецоборудования и вооружения.

В музее истории религии в 12:00 и 14:00 собирают группы на экскурсию «Не в силе Бог, но в правде». Посетителям расскажут о подвигах князя Александра Невского и о других святых воинах.

Кроме того, в музее проведут экскурсию «Меч: оружие или метафора». Посетителей будут ждать в 13:00 и 15:00. Горожане узнают, почему на православных иконах изображены вооруженные ангелы.

Ну и конечно же, по традиции в конце дня прогремит салют на территории Петропавловской крепости. Посмотреть на разноцветные залпы можно в 21:00.

Фото: Piter.TV

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