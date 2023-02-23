На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М-10 «Россия»:

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 38-39 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи;

А-181 «Скандинавия»:

км 64-66 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 22.03 до 08:00 23.03, уборка снежных валов;

км 65-82 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;

подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6, подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до 10:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи;

А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; замена и установка сигнальных столбиков;

км 25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;

км 13-18 ограничение скорости в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов у СБО;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов у СБО;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером.

А-180 «Нарва»:

км 31-57 (новый ход) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежных валов вдоль ШЭЗ.