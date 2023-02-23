Минувшая ночь в Петербурге и Ленобласти стала одной из самых холодных за зиму

Прошедшая ночь — с 22 на 23 февраля, стала одной из самых холодных за эту зиму.

Так, минимальные температуры на востоке Ленобласти достигали до -24…-28 градусов. Даже в Сиверском и Волосово было до -24 градуса. Сейчас уже потихоньку везде начинает теплеть, рассказал в своем тг-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В Петербурге температура воздуха понизилась до -16,3 градусов. По статистики Колесова, эта ночь стала второй по самым низким температурам за зиму — первенство забрало 8 января с его -17,3 градусами.