В военном госпитале Гатчины участников СВО поздравили с Днем защитника Отечества

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Депутаты и волонтеры партии «Единая России» в День защитника Отечества навестили раненых бойцов в Гатчинском военном госпитале.

Каждому из пациентов для скорейшего выздоровления вручили корзинки с фруктами.

В военном госпитале Гатчины участников СВО поздравили с Днем защитника Отечества раненые бойцы, Ленобласть, Гатчина
В военном госпитале Гатчины участников СВО поздравили с Днем защитника Отечества раненые бойцы, Ленобласть, Гатчина
В военном госпитале Гатчины участников СВО поздравили с Днем защитника Отечества раненые бойцы, Ленобласть, Гатчина
В военном госпитале Гатчины участников СВО поздравили с Днем защитника Отечества раненые бойцы, Ленобласть, Гатчина
В военном госпитале Гатчины участников СВО поздравили с Днем защитника Отечества раненые бойцы, Ленобласть, Гатчина
Фото: ЛенТВ24

Среди посетителей была региональный координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее», депутат ЗакСа Ленобласти, секретарь Приозерского отделения ЕР Татьяна Тюрина.

Вам будет интересно
В военном госпитале Гатчины участников СВО поздравили с Днем защитника Отечества раненые бойцы, Ленобласть, Гатчина
Александр Дрозденко навестил раненых бойцов в клинике военно-медицинской академии
Накануне Дня защитника Отечества губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил клинику Военно-медицинской Академии имени С. М. Кирова. Он встретился с пациентами офтальмологического...
22.02.2023 77
Автор