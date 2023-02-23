В военном госпитале Гатчины участников СВО поздравили с Днем защитника Отечества

Депутаты и волонтеры партии «Единая России» в День защитника Отечества навестили раненых бойцов в Гатчинском военном госпитале.

Каждому из пациентов для скорейшего выздоровления вручили корзинки с фруктами.

Фото: ЛенТВ24

Среди посетителей была региональный координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее», депутат ЗакСа Ленобласти, секретарь Приозерского отделения ЕР Татьяна Тюрина.