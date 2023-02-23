Небольшой снег и до -7°C – погода в Ленобласти на 24 февраля

Облачная погода ждет жителей Ленобласти в пятницу, 24 февраля.
Ночью будет идти снег, местами небольшой. Днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -5…-10°C, местами -12…-15°C, днем -2…-7°C. На дорогах гололедица.
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22.02.2023 77