Российские банки советуют владельцам карт UnionPay за рубежом срочно снимать деньги

На территории России платежная система продолжит действовать.

Российские банки, попавшие под новые санкции США, посоветовали клиентам снять деньги с карт международной платежной системы UnionPay, разослав соответствующие уведомления — сообщают «Известия».

О возможной приостановке работы карт UnionPay предупредили Уралсиб, МТС-банк, «Зенит», Московский кредитный банк, СДМ-банк, Ланта-Банк, «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», УБРИР и другие кредитные организации, которые попали в новый пакет санкций США против России.

Уточняется, что проблемы с обслуживанием карт этой системы могут появиться лишь у тех, кто находится за рубежом.

Фото: globallookpress.com

Ранее стало известно, что банки РФ готовят запуск переводов за рубеж по номеру телефона.