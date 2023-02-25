Житель Петербурга принес домой 12 килограмм рыбы

Мужчина вытащил из Финского залива 333 корюшки.

Петербуржец Юрий Ткаченко поймал за одну рыбалку 333 корюшки. Мужчина ловил рыбу на Финском заливе. Успехами рыбак поделился в группе «Рыбалка в Петербурге, Ленобласти, Карелии» в социальной сети «ВКонтакте» — сообщает Piter.tv.

Мужчина рассказал, что в этом году клев у корюшки ранний. А в Финском заливе этой рыбы сейчас больше всего. Клюет рыба набегами — то мелкая, то крупная.

За раз рыбак выловил 333 штуки весом в 12 килограмм, а его товарищ – 220, но более крупных.

Фото: соцсети

Ранее стало известно, что пользователь ВКонтакте «поделился» своим уловом.