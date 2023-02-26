Некоторым пенсионерам Ленобласти перечислят разовую выплату

Сразу несколько категорий пенсионеров могут получить доплаты к пенсии.

Так, пенсионеры, проживающие в Ленобласти, могут получить единоразовую выплату в рамках поддержки местными властями граждан-долгожителей. Например, тем, кому исполнится 90 лет, местные власти переведут по 16 233 рубля единовременно. По 21 644 рубля получат те, кто отметил 95 лет, а на вековой юбилей будут выдавать сумму, равную 27 055 рублей. Причем после достижения 100 лет подобную выплату можно получать уже ежегодно.

Важно, выплата предоставляется только по заявлению. Это может сделать как сам пенсионер, так и его доверенное лицо (законный представитель).

Кроме того, до конца февраля дети войны – пенсионеры, родившиеся с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945-го года, получат по 649 рублей. В аналогичном размере деньги придут людям, подвергнутым политическим репрессиям, и труженикам тыла. По 820 рублей получат ветераны труда.