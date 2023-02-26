В Гатчине закрыли Дворцовый парк из-за непогоды

Дворцовый парк в Гатчине Ленобласти временно закрыт из-за штормового предупреждения.

Сотрудники государственного музея-заповедника просят соблюдать осторожность при прогулках в Приоратском парке и в «Зверинце».

26 февраля в Петербурге и Ленобласти ожидается усиление ветра до 15 м/с, а в районе Невской Губы Финского залива — до 19 м/с.