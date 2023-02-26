В Гатчине закрыли Дворцовый парк из-за непогоды

Дворцовый парк в Гатчине Ленобласти временно закрыт из-за штормового предупреждения.
Сотрудники государственного музея-заповедника просят соблюдать осторожность при прогулках в Приоратском парке и в «Зверинце».
26 февраля в Петербурге и Ленобласти ожидается усиление ветра до 15 м/с, а в районе Невской Губы Финского залива — до 19 м/с.
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