В Гатчине закрыли Дворцовый парк из-за непогоды

Автор: Гузель Галимова
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Дворцовый парк в Гатчине Ленобласти временно закрыт из-за штормового предупреждения.

Сотрудники государственного музея-заповедника просят соблюдать осторожность при прогулках в Приоратском парке и в «Зверинце».

26 февраля в Петербурге и Ленобласти ожидается усиление ветра до 15 м/с, а в районе Невской Губы Финского залива — до 19 м/с.

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