Неизвестный от имени подростка «заминировал» школу в Выборге

В воскресенье, 26 февраля, на электронную почту Пограничного управления по Петербургу и Ленобласти пришло сообщение с угрозами о минировании гимназии №11 в Выборге.

Неизвестный от имени школьницы написал, что заминировал здание из-за насмешек одноклассников и потребовал перевести на номер телефона 5 млн рублей в течение 30 часов, иначе пойдет расстреливать детей из ружья.

Взрывотехники обследовали гимназию и территорию вокруг. Взрывчатых веществ и подозрительных устройств не было обнаружено. Личность лжеминера устанавливают.