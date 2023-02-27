Неизвестный от имени подростка «заминировал» школу в Выборге

В воскресенье, 26 февраля, на электронную почту Пограничного управления по Петербургу и Ленобласти пришло сообщение с угрозами о минировании гимназии №11 в Выборге.
Неизвестный от имени школьницы написал, что заминировал здание из-за насмешек одноклассников и потребовал перевести на номер телефона 5 млн рублей в течение 30 часов, иначе пойдет расстреливать детей из ружья.
Взрывотехники обследовали гимназию и территорию вокруг. Взрывчатых веществ и подозрительных устройств не было обнаружено. Личность лжеминера устанавливают.
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