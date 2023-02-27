В Грузии нашли тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге

В Грузии завершены поиски основательницы петербургского детского театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь.

Как сообщают поисковики, Ирина найдена погибшей.

«С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 22 февраля. Ирина Слюсарь прогуливалась с подругой на побережье в городе Кобулетти, когда огромная волна подхватила и унесла ее собаку. Женщины сразу бросились на помощь животному, однако вернуться на сушу удалось только подруге Слюсарь. Она сейчас находится в больнице.