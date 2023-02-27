86 тысяч ленинградцев приняли участие в выборе территорий для благоустройства в 2024 году

Стало известно, какие территории могут быть благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Ленобласти

Во второй половине февраля на портале вМесте47.рф завершилось голосование по выбору общественных территорий для участия в отборе на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В приложенном файле — все территории, за которые отдали голос жители, и их предложения по малым формам и объектам.

«Теперь, когда определены места для благоустройства, архитекторы, дизайнеры и проектировщики вместе с местными администрациями и при участии жителей разработают дизайн-проекты новых общественных пространств. Лучшие проекты будут реализованы в 2024 году», — рассказал зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Среди выбранных объектов — набережная в Пикалево и сквер в Ефимовском, парк в Волосово и сквер в Рабитицах, Фруктовый сад в Бережковском и Юла в Пашском сельских поселениях, Воронцовский бульвар в Мурино и парк в Янино, памятная зона в Дубровке и прибрежная территория в Морозовском сп, Яблоневые сады в Выборге и Каменногорске, спортплощадка в Войсковицах и Тополиная алле в Сяськелево и еще десятки пространств.

Отметим, что всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий. Всего в Ленинградской области в 2022 году благоустроено уже 72 общественных пространства из заявленных 77. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета.