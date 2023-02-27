Ленобласть продолжает строительство, капремонт и реновацию образовательных учреждений

Благодаря заключенному дополнительному соглашению между Министерством просвещения РФ и Правительством Ленобласти в 2024-2025 годах в регионе будет модернизировано еще 7 школ в 4 районах.

Как сообщила на аппаратном совещании в правительстве Ленинградской области председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва, особое внимание уделяется тем объектам, которые создаются в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Регион работает и над качеством школьного питания. В 2023 году по инициативе комитета возобновляется программа по модернизации столовых и пищеблоков в общеобразовательных организациях.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.