Раскрываемость «телефонных мошенничеств» в Ленобласти выросла в 2022 году

Результаты работы правоохранителей обсуждались сегодня на Координационном совещании по обеспечению правопорядка

Как отметил на заседании вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, в 2022 году была пресечена деятельность 9 группировок, более 50 человек привлечено к ответственности. Все они «промышляли» телефонным мошенничеством.

«Работа по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений в данной сфере, ― должна быть продолжена и усилена, важна и профилактика ― повышение финансовой грамотности жителей региона», ― отметил Михаил Ильин.

Также на совещании обсудили безопасность на объектах железнодорожного транспорта, где выявлено 111 несанкционированных пешеходных переходов, вопрос о противодействии деструктивной деятельности неформальных движений в детской и молодежной среде.

Как злоумышленники воздействуют на сознание жертв и как от этого защититься, рассказал радио Sputnik руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Ранее ivbg.ru рассказывал о семи популярных фразах телефонных мошенников. Если слышите их – у вас будут красть деньги.

Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, Сбербанк настоятельно рекомендует:

— запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 88005555550. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный;

— сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.