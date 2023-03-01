Александр Бастрыкин вручил Ольге Занко медаль «За высокую гражданственность»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поблагодарил депутата от Ленобласти Ольгу Занко за профессионализм и совместную работу по сохранению исторической памяти.

И вручил ей медаль «За высокую гражданственность».

«Хочу поблагодарить Следственный комитет Российской Федерации за оказанное доверие. Это награда — общая заслуга нашей команды «Волонтеров Победы». <…> Уверена, что наша совместная работа будет продолжена, мы уже начали подготовку к судебному процессу в Воронежской области о признании геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Он состоится этой весной», — рассказала Ольга Занко.

Напомним, «Волонтеры Победы» в прошлом году помогали в организации судов о признании геноцида мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Эти суды прошли в рамках проекта «Без срока давности», который поддержал президент России. В процесс в разных форматах были вовлечены более миллиона детей и молодежи.