В Ленобласти с дрейфующих льдин за день спасли 25 рыбаков и собаку

Автор: Гузель Галимова
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Последний день зимы выдался особенно напряженным для спасателей Ленобласти.

За сутки они трижды выезжали на заявки о дрейфующих на льдине рыбаках.

В Ленобласти с дрейфующих льдин за день спасли 25 рыбаков и собаку рыбаки, Ленобласть, Дрейфующая льдина, ГУ МЧС Ленобласти, Выборгский район
В Ленобласти с дрейфующих льдин за день спасли 25 рыбаков и собаку рыбаки, Ленобласть, Дрейфующая льдина, ГУ МЧС Ленобласти, Выборгский район
В Ленобласти с дрейфующих льдин за день спасли 25 рыбаков и собаку рыбаки, Ленобласть, Дрейфующая льдина, ГУ МЧС Ленобласти, Выборгский район
В Ленобласти с дрейфующих льдин за день спасли 25 рыбаков и собаку рыбаки, Ленобласть, Дрейфующая льдина, ГУ МЧС Ленобласти, Выборгский район
В Ленобласти с дрейфующих льдин за день спасли 25 рыбаков и собаку рыбаки, Ленобласть, Дрейфующая льдина, ГУ МЧС Ленобласти, Выборгский район
Фото: МЧС России

Так, в Выборгском районе в окрестностях Приморска на отколовшейся льдине оказались 15 человек и собака. В северной части Финского залива на дрейфующих льдинах оказались еще 10 любителей зимней рыбалки. Сотрудники отряда «Берег» доставили их всех на сушу.

ГУ МЧС России по Ленобласти еще раз напоминает всем жителям и гостям региона, что выход на лед очень опасен.

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В Ленобласти с дрейфующих льдин за день спасли 25 рыбаков и собаку рыбаки, Ленобласть, Дрейфующая льдина, ГУ МЧС Ленобласти, Выборгский район
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