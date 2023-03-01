В Ленобласти с дрейфующих льдин за день спасли 25 рыбаков и собаку

Последний день зимы выдался особенно напряженным для спасателей Ленобласти.

За сутки они трижды выезжали на заявки о дрейфующих на льдине рыбаках.

Фото: МЧС России

Так, в Выборгском районе в окрестностях Приморска на отколовшейся льдине оказались 15 человек и собака. В северной части Финского залива на дрейфующих льдинах оказались еще 10 любителей зимней рыбалки. Сотрудники отряда «Берег» доставили их всех на сушу.

ГУ МЧС России по Ленобласти еще раз напоминает всем жителям и гостям региона, что выход на лед очень опасен.