В Ленобласти за последние сутки выявили 210 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 210 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 1 марта.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+1), п. Курск (+2), Беседа (+2), Пятая Гора (+1).
- Волховский район: Волхов (+5), Новая Ладога (+3), Николаевщина (+1), Балдино (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+16), Кудрово (+14), Янино-1 (+1), пос. Щеглово (+2), Сертолово (+16), Старая (+3), Стеклянный (+1), Кальтино (+1), Керро (+1).
- Выборгский район: Выборг (+29), Победа (+1), Рощино (+2), Селезнево (+2), Лесогорский (+1), Красная Долина (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Большие Тайцы (+1), Войсковицы (+2), Пудомяги (+1), Батово (+1), Коммунар (+2), Ивановка, Пудостьское с/п (+2), Большие Колпаны (+1), Семрино (+1), Красницы (+1), Новинка, СНТ «Корвет-Витязь» (+1), Лесное (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
- Киришский район: Кириши (+31), Бестоголово (+1).
- Кировский район: Приладожский (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Гостилицы (+1).
- Лужский район: Луга (+11), Володарское (+1), Тёсово-4 (+1), Перечицы (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+1), Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8).
- Тосненский район: Тосно (+2), Федоровское (+1), Форносово (+4), Красный Бор (+1).
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