В Нижне-Свирском заповеднике запечатлели пробирающегося по глубоким сугробам лося

Фотоловушка в Нижне-Свирском заповеднике запечатлела лося, который преодолевал высокие сугробы.

Там отметили, что высокий уровень снега затрудняет передвижение, поэтому в такую пору они становятся более уязвимыми для своих врагов. На видео видно, как лось, прилагая усилия, пытается пробраться по глубокому снегу, при этом животное практически утопает в сугробах.

Видео: Нижне-Свирский заповедник.