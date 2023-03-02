В Нижне-Свирском заповеднике запечатлели пробирающегося по глубоким сугробам лося

Фотоловушка в Нижне-Свирском заповеднике запечатлела лося, который преодолевал высокие сугробы.
Там отметили, что высокий уровень снега затрудняет передвижение, поэтому в такую пору они становятся более уязвимыми для своих врагов. На видео видно, как лось, прилагая усилия, пытается пробраться по глубокому снегу, при этом животное практически утопает в сугробах.
Видео: Нижне-Свирский заповедник.
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