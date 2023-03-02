«ЧВК Рёдан»: что это такое и почему подростки устраивают массовые драки?

Во многих крупных городах России от Калининграда до Владивостока в феврале 2023 года прокатилась череда драк с последующим задержанием участников. На слуху сразу появилось сообщество подростков «ЧВК Рёдан», которые вовлечены во все происшествия. Какой смысл вкладывают юные нарушители порядка в название сообщества и почему оно вышло на всероссийский уровень, рассказываем в нашем материале.

26 февраля в петербургском ТЦ «Галерея» после массовой драки сотрудники ОМОН задержали 131 подростка. Оказалось, что жертвой нападения стал молодой человек, на толстовке которого имелся принт с изображением паука. Подросткам не понравилось, что юноша носит одежду с атрибутикой «Рёдана», не входя в круг их единомышленников. Пострадавший отделался незначительными травмами и был отправлен домой. На основе этого возбудили уголовное дело.

Подобные сходки в этот же день произошли в других крупных городах страны. В казанском ТВ «Тандем» задержали 16 человек от 2002 до 2008 года рождения. В Новосибирске полиция провела облаву на подростков-неформалов в ТЦ «Галерея», в ходе которой задержали десятки неформалов, не все из которых оказались участниками «Рёдана».

Одним из первых зафиксированных случаев массовой драки с участием «рёдановцев» стала стычка в московском ТЦ «Авиапарк» 19 февраля. Спортивного вида молодые люди что-то не поделили с черноволосыми неформалами на фуд-корте. Словесная перепалка переросла в махание кулаками.

Отметим, что 2 марта 2023 года в СМИ появилась информация, что двух подростков из Нальчика, которые занимались администраторством одного из телеграм-каналов «ЧВК Рёдан», ФСБ проверяет на экстремизм.

Что такое «ЧВК Рёдан»?

Самая первая группа с необычным название «ЧВК Рёдан» на интернет-площадках появилась еще в 2015 году и несколько раз переименовывалась. Сейчас в одной из самых крупных групп соцсети «Вконтакте» значится, что «сообщество не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия». Оно «не связано с политикой, религией и национализмом, мы не призываем нарушать законы Российской Федерации». Также там указано, что «нахождение каждого участника данной группы исключительно по его инициативе. Группа создана в развлекательных целях», а за «разжигание ненависти — бан».

Название «Рёдан» взято из популярного японского аниме-сериала «Хантер х Хантер».

«Рёдан — поколение пауков. Там присутствовал великий воин Омокаге, которого победил предатель рёдана Хисока. Однако честный и доблестный Иллуми свергнул предателя рёдана. Новое поколение пауков — доблестные, порядочные и просто ищущие новых друзей люди, а не подстрекатели конфликтов. Мы за МИР ВО ВСЁМ МИРЕ!», — одна из самых часто выкладываемых записей в соцсетях.

Что касается «ЧВК», то точного определения нет. Многие члены сообщества говорят, что это шуточная аббревиатура.

«Ч-чуваки В-высшего К-класса», — иронизируют взрослые в комментариях с новостями о массовых драках.

Участники движения в возрасте до 18 лет носят брюки в клетку, длинные чёрные волосы и одежду с четвёркой на белом пауке. Себя и друг друга часто называет в честь класса членистоногих, то есть «пауками».

В чём смысл организации движения?

Изначально группы в соцсетях представляли собой объединения подростков по интересам, то есть поклонников конкретного аниме-сериала, где продавалась соответствующая атрибутика (одежда и нашивки на неё с символикой аниме -прим.ред). В чём причина того, что сообщество вышло из интернет-пространства в реальный мир, сказать сложно. Мониторинг задействованных «рёдановцев» показал, что в нём произошел раскол. Кто-то придерживается агрессивных настроений, направленных на предотвращение унижений от других лиц за нестандартный внешний вид. Другие стараются нести «мир во всём мире» и помогать тем, кому помощь необходима. А третьи держат нейтралитет и продолжают просто наслаждаться беседами о любимом аниме.

В обществе новое движение вызвало резонанс. Многие воспринимают последователей «ЧВК Рёдан» негативно, сетуя на нынешнее поколение и напоминая о существовании детских колоний. Есть и те, кто уверен, что за организацией сообщества стоят люди постарше, кто использует подростков в корыстных целях.

«Здесь все гораздо глубже. И главари точно не эти раздолбаи. За всем этим стоят люди постарше, с определенными целями и опытом психологов», — отметила одна из участниц разговора на эту тему в соцсети «ВКонтакте».

В меньшинстве остались те, кто считает, что «рёдановцы» просто попали под раздачу.

«Наоборот, этих анимешников бьют футбольные фанаты за одежду с пауками. Якобы, это фашистская свастика. Один ересь придумает, а остальные подхватывают. А это всего лишь бренд одежды (пауки). Короче, бьют из-за одежды анимешников. Изначально началось всё в Москве».

Сами участники потасовок отрицают целенаправленные драки, публикуя видео с опровержением в интернете. Но, как заметили в «Российской газете», во всех стычках есть интересная деталь: «сами «пауки» машут кулаками как дилетанты, а их бьют весьма профессионально. И потому ключевой вопрос: случайно ли рядовую молодежную субкультуру вывели из виртуального мира, где ей самое место, окунув в реальный мир?».

Что за аниме, которое так вдохновило школьников?

Аниме-сериал Hunter x Hunter (в переводе — «Охотник х Охотник») создан по манге Йошихиро Тогаши, где присутствует бандитская группировка «Геней Рёдан». Члены банды, как и российские подростки-неформалы, носили одежду с изображениями пауков и штаны в клетку.

В основе сюжета лежит история юноши по имени Гон Фрикс. Он живет в фантастическом мире, где привилегированное положение занимает организация Охотников. Это отдельная каста людей, выполняющих различные опасные задания: поиск сокровищ, охоту на преступников и другие виды не самой чистой работы. Так как желающих стать частью организации и получить привилегии много, то ежегодно проводится экзамен, благодаря которому только действительно достойные могут стать Охотниками. Гон тоже отправляется на проверку, но не в погоне за материальными благами, а с целью найти отца. Последний тоже был частью организации и в результате этого отказался от семьи.

Всего в банде 13 человек. Каждый из них имел свой порядковый номер. Подростки из сообщества «ЧВК Рёдан» не случайно используют цифру четыре в своей символике. Под этим номером числился антагонист Хисока Мороу. Согласно суевериям в странах Восточной Азии, таких как Китай, Япония и Корея, цифра четыре считается плохим и несчастливым числом, а иногда и выступает предвестником смерти.

Итоги

По случившимся стычкам, можно сделать вывод, что «рёдановцы» встречаются в людных местах, чаще всего в торговых центрах. Они собираются в группу, привлекая к себе внимание. Вместе с ними появляются и другие действующие лица — оппоненты: от традиционных радикалов — скинхедов, футбольных фанатов и прочих, до только мигрантов и организованных «антирёдановцев», в группах которых размещаются видео с издевательствами над «пауками». Непонятные большинству взрослых словесные наезды перерастают в драки, которые позже в видео-формате выкладываются в общем доступе в интернете. Всё это можно принять за постановку, но зачем и кому она нужна, пока что остаётся за кадром.

Родителям подростков стоит обратить внимание на увлечения детей, спросить, что они думают по поводу ситуации в целом и лишний раз озвучить, что делать, если кто-то подходит с агрессивными намереньями.