Дрозденко поручил усилить меры безопасности после атаки диверсантов на Брянскую область

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на фоне теракта в Брянской области поручил усилить охрану правопорядка и жизненно важных объектов в регионе.

«Особое внимание должно быть уделено объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта», — говорится в сообщении.

Соответствующее поручение дано силовым структурам, органам исполнительной власти, всем службам, ответственным за жизнедеятельность и безопасность на территории региона.

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