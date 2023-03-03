Дрозденко поручил усилить меры безопасности после атаки диверсантов на Брянскую область

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на фоне теракта в Брянской области поручил усилить охрану правопорядка и жизненно важных объектов в регионе.
«Особое внимание должно быть уделено объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта», — говорится в сообщении.
Соответствующее поручение дано силовым структурам, органам исполнительной власти, всем службам, ответственным за жизнедеятельность и безопасность на территории региона.
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