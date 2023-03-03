В Ленобласти растет заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 340 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 3 марта.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Бегуницы (+2), Извара (+1), Калитино (+1).
- Волховский район: Волхов (+8), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+54), Кудрово (+9), Янино-1 (+4), Проба (+1), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+4), Сертолово (+11), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+5), Токсово (+1), Романовка (+6), Бугры (+4), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+4), Красная Заря (+2), Павлово (+3), Углово (+1), Рахья (+3), Манушкино (+1), Прилесный (+3).
- Выборгский район: Выборг (+17), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+6), Селезнево (+3), Светогорск (+3), Каменногорск (+2), Цвелодубово (+1), Семиозерье (+6), Тарасово (+1), Ильичёво (+1), Красносельское (+6), Яшино (+1), Кравцово (+1), Лесогорский (+1), Житково (+3), Рябово (+1), Пушное (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+15), Войсковицы (+2), Малое Верево (+2), Большие Колпаны (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Вистино (+1), Ивангород (+3).
- Киришский район: Кириши (+7).
- Кировский район: Кировск (+1), Павлово (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Свирьстрой (+1), Игокиничи (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+2), Виллози (+1), Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+6), Торковичи (+1), Заклинье (+1), Оредеж (+1), Ретюнь (+1), Конезерье (+1), Бор (+2).
- Подпорожский район: Подпорожье (+15), Вознесенье (+1), Пёлдуши (+1).
- Приозерский район: Сосново (+1), Саперное (+3), Севастьяново (+1), Студеное (+1), Лососёво (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+21), Гостицы (+1), Черновское (+2), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+18), Мелегежская Горка (+1), Шугозеро (+1), Березовик (+1), Кайвакса (+1), Красава (+1), Коськово (+2), Ерёмина Гора (+1), Мехбаза (+2).
- Тосненский район: Тосно (+7), Никольское (+2), Гладкое (+1).
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